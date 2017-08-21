حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– من المحتمل تشكل السحب الرعدية الممطرة.
– احتمال هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء من سلسلة المرتفعات و من المحتمل ان تمتد إلى الهضاب الداخلية.
ارخبيل سقطرى
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– الرياح السطحية جنوبية غربية.
– رياح نشطة إلى عاصفة، تتراوح سرعتها بين (18 – 34) عقدة.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح السطحية جنوبية غربية على الساحل الجنوبي، معتدلة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (12 – 28) عقدة. شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الساحل الغربي، نسيم خفيف إلى معتدلة، تتراوح سرعتها (5 – 15) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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