الثأر ينتشر في عدن .. أسرة تقتص لأحد أفرادها من قاتله بعيدا عن الدولة

يمنات – صنعاء

أقدمت أسرة في عدن على قتل شاب تتهمه بقتل أحد أبنائها، بعيدا عن القضاء، في ظل انفلات أمني تعيشه المحافظة منذ أكثر من عامين.

و قتل شاب يدعى “حمزه السلامي” بمديرية دار سعد، شمال عدن، أثناء تواجده داخل محل خاص به جوار فندق المسعودي، جراء اطلاق النار عليه من قبل مسلحين، حسب ما أورده “عدن الغد”.

و عقب ذلك، و طبقا لما أورده الموقع، قامت أسرة القتيل بعد دفن جثمان ابنهم بتعقب المسلحين، حيث تمكنوا من معرفة احد المصابين في تبادل إطلاق النار مع القتيل، و مع حلول المساء امسكوا بشخص يتهمونه بقتل ابنهم، ثم قاموا باعدامه.

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