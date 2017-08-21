اعتداء على وقفة تضامنية مع النائب حاشد المضرب عن الطعام واعتقال مشاركين فيها ونساء محاصرات داخل البرلمان اثر تهديدات باعتقالهن ومصدر يؤكد أن التوجيهات صدرت من مشرف أنصار الله

يمنات – خاص



اقدم جنود و مسلحين من أنصار الله صباح الاثنين 21 أغسطس/آب 2017 على الاعتداء و اعتقال مشاركين في وقفة تضامنية أمام مجلس النواب مع النائب أحمد سيف حاشد، المضرب عن الطعام.

و بدأ النائب أحمد سيف حاشد اضرابه عن الطعام صباح الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017، فداخل مبنى مجلس النواب مطالبا بصرف مرتبات موظفي الدولة “مدنيين و عسكريين” و صرف المعاشات التقاعدية و الضمان الاجتماعي و مراجعة أسعار الوقود و الغاز المنزلي.

و تعرضت نساء مشاركات في الوقفة للاعتداء من قبل المسلحين و أخرين بزي عسكري كانوا على متن الطقم، و تم التلفظ عليهن بألفاظ نابية.

و عقب الاعتداء تم اعتقال كل من يوسف خالد و محمد المزيجي و صادق القباطي و طفله أمير. و تعرض المزيجي للضرب بأعقاب البنادق و اللكم بالأيدي و شتمه بألفاظ نابية تخدش الحياء.

و لا يزال مصير المزيجي و يوسف خالد مجهولا حتى وقت كتابة الخبر، في حين تم الافراج عن صادق القباطي و طفله.

و أكد لـ”يمنات” مصدر أمني أن المزيجي تعرض للاعتداء من قبل جنود ومسلحين كانوا على متن الطقم أثناء مغادرة الطقم باتجاه ميدان التحرير.

كما تعرض الصحفي حمدي ردمان للاعتداء و حاول جنود و مسلحين مصادرة كاميرته، ما ادى إلى اصابته برضوض.

و عاد الطقم مرة أخرى للتمركز أمام المجلس، في حين انتشر مسلحون و جنود في مداخل المجلس، و قاموا باعتقال الناشط أكرم الأهدل و طفله و اللذان كانا في زيارة للنائب حاشد، و ذلك بعد خروجه من المجلس.

و لا تزال نساء من أسرة النائب أحمد سيف حاشد و أخريات من المتضامنات معه محاصرات داخل المجلس، منذ الحادية عشرة من صباح اليوم، اثر تهديد الجنود و المسلحين المنتشرين في حرم المجلس باعتقالهن بعد استدعاء عناصر نسائية.

و أكدت مصادر أمنية أن المسلحين و الجنود الذين اعتدوا على الوقفة و اعتقلوا مشاركين فيها، خرجوا بتوجيهات من خليل النعمي مشرف أنصار الله بمنطقة التحرير التي يقع فيها مجلس النواب.

و تعد عملية الاعتقال و الاعتداء التي تعرض لها المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، اعتداء على مجلس النواب، كون ذلك تم في حرمه، و المعني بحمايته حراسة المجلس، وفقا للائحة الداخلية للمجلس.

و أكد لـ”يمنات” مصدر برلماني أن مجلس النواب شكل لجنة من “3” نواب للتحقيق في عملية الاعتداء على حرم المجلس، برئاسة النائب عبد الرحمن الأكوع.

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