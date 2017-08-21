الرئيسة / أخبار عاجلة / مجلس النواب يشكل لجنة من 3 أعضاء للتحقيق في واقعة الاعتداء والاعتقال على محتجين متضامنين مع النائب حاشد كون ذلك تم في حرم المجلس.

مجلس النواب يشكل لجنة من 3 أعضاء للتحقيق في واقعة الاعتداء والاعتقال على محتجين متضامنين مع النائب حاشد كون ذلك تم في حرم المجلس.

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