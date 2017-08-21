الرئيسة / أخبار عاجلة / مسلحون وجنود منتشرين أمام مجلس النواب يهددون باحضار نساء لاعتقال نساء قمن بزيارة النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام في المجلس.

مسلحون وجنود منتشرين أمام مجلس النواب يهددون باحضار نساء لاعتقال نساء قمن بزيارة النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام في المجلس.

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