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تعرض نساء شاركن في الوقفة التضامنية مع النائب أحمد سيف حاشد أمام مجلس النواب للاعتداء من قبل جنود ومسلحين فضوا الوقفة بالقوة.

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