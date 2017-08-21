الرئيسة / أخبار عاجلة / طقم يتمركز أمام مجلس النواب يعتقل من يقوم بزيارة النائب أحمد سيف حاشد المضرب داخل المجلس وأخر المعتقلين الناشط أكرم الأهدل وطفله.

طقم يتمركز أمام مجلس النواب يعتقل من يقوم بزيارة النائب أحمد سيف حاشد المضرب داخل المجلس وأخر المعتقلين الناشط أكرم الأهدل وطفله.

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