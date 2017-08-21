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اعتقال عدد من المشاركين في الوقفة التضامنية مع النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام بمجلس النواب لليوم السابع على التوالي.

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