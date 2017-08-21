صحيفة بريطانية تكشف عن تقرير أممي لإدراج التحالف السعودي في اليمن بالقائمة السوداء

يمنات – صنعاء

قالت، صحيفة “تايمز” البريطانية، إن تقريرا تم إعداده بتفويض من مجلس الأمن الدولي، لإدراج السعودية بالقائمة السوداء، مطالباً أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قراراً جدياً بهذا الشأن.

التقرير، التي نقلته الصحيفة البريطانية، جاء نتيجة ماوصفته الصحيفة “قتل وتشويه الأطفال في اليمن”، مؤكداً التوصل إلى تقرير رسمي بأن السعودية مسؤولة عن نصف عدد وفيات الأطفال خلال الحرب اليمنية.

وتوقعت الصحيفة، أن يلجأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى تجميد قائمة الأمم المتحدة السنوية المسماة “قائمة العار”، والتي تُـدرج بها أسماء الدول المسؤولة عن أسوأ انتهاكات حقوق الأطفال في الحروب.

كما قالت الصحيفة، إن التقرير، الذي أُجرِيَ بتفويضٍ من مجلس الأمن الدولي، “أفاد أن قوات التحالف بقيادة السعودية مسؤولةٌ عن 51% من ضحايا الأطفال في اليمن، في ظل قتل ما لا يقل عن 349 طفلاً وإصابة 333 آخرين، مضيفة أنها نتائج مشابهة لما توصَّلَت إليه التحقيقات التي تسبَّبَت في إدراج التحالف بالقائمة السوداء خلال العام الماضي”.

وأضافت، أن منظمة “أنقذوا الأطفال” أرسلت خطاباً إلى، غوتيريس، تطالبه فيه بإدراج التحالف بقيادة السعودية بالقائمة السوداء، وأرفقت عريضةً بها 37500 توقيع، مؤكدة أن البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة رفضت الطلب، قائلة إنه لا يوجد “أي مبررٍ على الإطلاق” لإدراج المملكة بالقائمة السوداء”، و”نحن نثق في أن الأمم المتحدة ستتخذ القرار المناسب”.

المصدر: سبوتنيك

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