الى حاشد: ارفع اضرابك عن الطعام فورا

يمنات

عبد الوهاب قطران

يا أحمد حاشد هاشم، ارفع الاضراب عن الطعام ولاتضحي بنفسك من اجل شعب لايكترث لك، سلبي يعاني من تبلد.

كيف تقتل نفسك وتهلكها من اجل موظفين ماتوا وشبعوا موت انقطعت مرتباتهم منذ سنة ، ولم ينبتوا ببنت شفه ولم يحركوا ساكن.

مر على اضرابك عن الطعام اسبوع وهم منشغلين بمتابعة مبارة عفاش الحوثي ومتأهبين للنزول للسبعين يهتفوا بحياة زعيمهم الى النار الذي يشترك مع الحوثي في قطع رواتبهم منذ عام ،.

لست في سويسرا ولا في النرويج الاضراب عن الطعام يقيم الدنيا ولايقعدها ويسقط حكومات ورؤساء، انت باليمن لكي يحترموك لازم تنهب الخزينة العامة مئات المليارات وبعدها تؤسس امبراطورية ثروة وامبراطورية اعلام شبكة من الاذاعات والصحف والقنوات، تضلل بها وعي الناس وتزيف الحقائق ، ويكون معك شركات وبنوك واموال تحشد بها الجوعى والمعدمين تحركهم باالاتجاه الذي تريد ، ويكون لديك مخازن سلاح ومليشيات ومقاتلين وقبائل ومبندقين ومزوملين ومشائخ واعيان وعقال ، وتمشي بالمواكب والحراسات والهنجمات ،ويكون معك الصحفيين والكتاب ، اللذين يكتبوا لتلميعك بالدفع المسبق ، ولازم تكون عميل واداة للمخابرات الامريكية واداة لتنفيذ مشاريع الغرب السياسي ، ومتماهي مع الامبريالية والانظمة الرجعية ، ومدعوم من السعودية والامارات.

عندها سيسبح بحمدك الشعب ويخرج بالملايين لتلبية دعوتك حتى لو سرقته وجوعته خمسين سنة ، الاضراب عن الطعام لن يجدي لاجبار حكومات عبارة عن عصابات اسياد حرب لصة خائنة تافهة فقدت كل الروابط الانسانية وتفتقر للشعور بالمسئولية في حدها الادنى..

وباالتالي ارفع اضرابك عن الطعام فورا وفكر بوسائل اخرى اكثر نجاعة واكثر جدوى بما يتناسب مع واقع اليمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري ،اليمن اليوم ارخص شيء فيها هو حياة الانسان ..

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