صحيفة إماراتية تكشف عن توقعات لإقالة مدير امن عدن ووزير داخلية حكومة هادي

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة “ارم نيوز” الإماراتية، انه من المتوقع ان يتم تعيين مدير امن جديد لمحافظة عدن خلفا لمدير امنها الحالي شلال علي شائع الذي توقعت ان يتم تعيينه وزيرا للداخلية .

و بحسب الصحيفة، فانه من المرتقب أن تصدر قرارات جديدة من هادي في اليمن، عقب عيد الأضحى المبارك، تقضي بتغييرات وزارية في حكومة أحمد عبيد بن دغر، وفق ما أفاد مصدر يمني مطلع.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز”: إن أهم قرار في التغييرات الوزارية، سيشهد إقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حكومة هادي، اللواء حسين بن عرب، وتعيينه كمستشار لهادي.

وأضاف المصدر: “من المحتمل وبنسبة عالية جدًا، أن يتم تعيين مدير أمن مدينة عدن الحالي اللواء شلال علي شائع، في منصب وزير الداخلية خلفًا لبن عرب”.

وأشار إلى أن شلال يحظى بقبول كبير عند هادي، بعكس رفيقه محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ولفت المصدر إلى أن علاقة هادي وبن عرب تشوبها الكثير من الخلافات على عدة قضايا مختلفة، وليسا على وفاق.

يُشار إلى أن بن عرب، قد غادر عدن، آواخر شهر مايو/أيار الفائت، ولم يعد إليها حتى الآن.