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الأرصاد ينبه الصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج ويطالب بعدم التعمق في السباحة.

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