يمنات – صنعاء

قال المركز الوطني للأرصاد الجوي، إن تحليل خرائط الطقس المختلفة و متابعة صور الاقمار الاصطناعية و الموديلات المعتمدة في المركز بين استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على معظم البلاد.

و أكد المركز في نشرة تنبيهية الأحد 20 أغسطس/آب 2017، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة و المساء على سلسلة المرتفعات الغربية، و من المتحمل امتدادها إلى اجزاء من السواحل الغربية و السواحل الجنوبية و أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء و شبوة و حضرموت و المهرة.

و نبه المركز المواطنين و سائقي المركبات في المرتفعات و الهضاب الداخلية من هطول الامطار الرعدية، و أخذ الحيطة و الحذر اللازمة و عدم التواجد في ممرات السيول و من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب و الوديان و من الانهيارات الصخرية في الطرقات و المنحدرات الجبلية.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 21 أغسطس/آب 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى الغائمة مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية و امتدادها إلى الهضاب و المناطق الداخلية الشرقية.

المناطق الصحراوية

– أجواء حارة و صحوة إلى غائمة جزئيا و حارة مع احتمال ظهور السحب المنخفضة الممطرة مصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا.

المناطق الساحلية

– أجواء حارة رطبة و غائمة جزئيا.

– تتكون السحب الركامية على أجزاء من السواحل.

– احتمال هطول أمطار رعدية على مرتفعات محافظة الحديدة.

– هطول أمطار خفيفة على الغيضة و المكلا و عدن في المساء و الصباح الباكر.

– سرعة الرياح على السواحل الجنوبية و الشرقية، تتراوح بين (15-25) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح جنوبية غربية، نشطة، تتراوح سرعتها بين (20-35) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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