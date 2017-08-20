تغاريد غير مشفرة (108) .. حين قلت رحيل الحكومة في أسرع وقت

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

تم تجميد مبلغ 39.500.000 مليون دولار مستحقات ضريبية على شركة سبافون في بنك سبأ الإسلامي .. فأين مصير هذا المبلغ..؟!

(2)

بعد أن استعرضت الكثير من قضايا الفساد و ضاق صدر الراعي بسماع المزيد قال: والحل..؟

قلت رحيل الحكومة في أسرع وقت..

(3)

20 مليون دولار قيمة شحنة تم إستيرادها من شركة أورمكو في مارس 2015 و طالب مجلس النقابات بوثائفها من البنك المركزي لاستعادة المبلغ لخزينة الدولة، و لم يتم التجاوب من قبل نائب مدير البنك السياني.

(4)

فقط قيمة ضريبة المبيعات و الدخل المستحقة للخزينة العامة و المنظورة أمام لجان التسوية أكثر من مائتين و إثنين و تسعين مليار و خمسمائة مليون ريال..

و يقولون لا يوجد ثلاثين مليار ريال مرتب شهري.

(5)

قيمة الضريبة المستحقة أمام لجان الطعون أكثر من 44 مليار ريال

و يقولون لا يوجد ثلاثين مليار ريال مرتب شهري.

(6)

قيمة الضريبة المتصالح عليها 13 مليار و يقولون لا يوجد مرتب شهري.

(7)

سعر الدبه الغاز بحسب ماورد من الوزير عبده بشر 2000 ريال موصلة إلى باب البيت يدخل ضمنها ربح التاجر و لجان شعبية وسلطة محلية و شركة الغاز و النقل و التوزيع.

فيما رئيس الرقابة الشعبية علي العماد قال في تصريح سابق بأن الدبة الغاز تصل إلى صنعاء بـ1200 ريال.

(8)

نصيب الأمن و اللجان الشعبية 200 ريال في الدبة الغاز يعني 12 مليون ريال في اليوم، كما أفاد الوزير عبده بشر.

(9)

اللجان الشعبية لها موازنة خاصة في النفقات، و لكن نجد الاستقطاعات حاضرة في كل التعاملات ابتداء من خدمة المستشفيات و ليس انتهاء بدبة الغاز.

(10)

ما تلاه اليوم رئيس الوزراء على مجلس النواب عبارة عن فشل و عجوزات و تراجع 64% من الضرائب و أكثر من 80% من حصة الدولة و فائض الأرباح

(11)

حجم الإيرادات من كبار المكلفين خلال خمسة أشهر 140 مليار غير العوائد الأخرى و يقولون مافيش 30 مليار مرتب شهري.

(12)

عبده بشر: لا يمكن ان أقبل بالعودة إلى الوزارة في ظل المشرفين و اللجان و هيئة المواصفات و المقاييس التي تم تعطيلها من قبل أنصار الله.

(13)

انخفاض الضريبة في مسودة محضر التصالح عن الربط الإضافي بلغ ما نسبته 92% من الضريبة و هو انخفاض كبير لا يمكن استيعابه أو القبول به في حال من الأحوال و يعتبر إهدار كلي للموارد الضريبية.

ورد هذا في أحد التقارير الضريبية.

(14)

ما تعهد به ابن حبتور أمام المجلس في الجلسة المسائية نصف راتب فقط و ليس راتبا كاملا و هذا التعديل يبدو أنه جاء بعد سماعهم بالوقفة الاحتجاجية أمام المجلس يوم غد.

(15)

فرع شركة النفط في الحديدة صرف أكثر من 24% من الإيرادات بالريال اليمني، أي ما يقرب من ربع الإيرادات.

في حين لايزال قرابة 35% من الإيرادات ديون مقيدة على التجار ما يعني أن 41% فقط هو ما يتم توريده إلى البنك من الإيرادات..

و فيما يخص الإيرادات بالدولار فإن ما صرفه الفرع بلغ قرابة 29% من الإيراد.

(16)

35 % من إيراد الحديدة ديون مقيدة على التجار، و قال مافيش رواتب.

(17)

تجنيب الإيرادات العامة لدى أمناء الصناديق و الصرف المباشر منها، و عدم توريدها للبنك مخالف للقانون المالي الذي جرم هذه التصرفات التي تمعن فيها حاليا حكومة الإنقاذ.

(18)

الشركات الروسية أبدت استعدادها للتعاقد مع الحكومة اليمنية بمزايا كبيرة، و لكن لوبي الفساد منع إكمال و توقيع هذه العقود التي كانت ستحقق للشعب اليمني الكثير من الأرباح و ستكسر لوبي الفساد و عدم تعرض أي شحنة نفط لأي خطر أو ضرر..

(19)

عبده بشر: اذا لم يتم تشكيل مجلس إدارة للبنك المركزي سنظل نعك دون فائدة .. الحكومة تسحب على المكشوف.

(20)

أحدى المديريات لأمانة العاصمة تورد شهريا مئتين واربعين مليون ريال من الضرائب..

توجد في أمانة العاصمة ثمان مديريات

يعني أن توريد أمانة العاصمة من الضرائب قرابة المليارين ريال تقريبا و يقولون مافيش مرتبات..

(21)

يحيى الراعي في الجلسه المغلقه مساء اليوم: الآن احنا بعيدين عن الصحفيين و عن المشاكل من أجل الخروج إلى حلول .. نحن يهمنا عدم الجرح .. كيف أخذ حقي دون الإساءة .. المهم نشتي حقنا من الحكومة هي التزمت ما وعدت به .. نحن هنا في مكان لنا نتكلم بالحق..

الخلاصة: بعد هذا الكلام خرج الراعي وخبرته النواب بصدقة نصف راتب.

إنهم أسد في مفرشة

(22)

يحيى الراعي: سدينا نحن و الحكومة أمام صالح الصماد عن توفير مئة و خمسة و اربعين مليار .. من يومها إلى اليوم لم نعد ندري وين المحضر..؟ أين صار..؟ أين غطس..؟

(23)

في مذكرة مرفوعة من شركة كمران لوزير الصناعه تشير أن السجائر المهربة تنتقل إلى الأسواق اليمنية بعلم الأجهزة الرسمية حتى بلغت خلال عام ما نسبته 64%.

(24)

وزير النفط و قيادة شركة النفط يتجاهلون متابعة قضايا الشركة المنظورة في نيابة الأموال العامة و هيئة مكافحة الفساد لاستعادة الأموال المنهوبة على الشركة من قبل لوبي الفساد و هي بعشرات الملايين من الدولارات..

و يقولون لاتوجد رواتب..

(25)

وزير المالية: على المدى البعيد ستنهار شركة كمران و روثمان وبلمال بسبب التهريب..

(26)

رئيس الوزراء: الخلاف السياسي عكس نفسه على الأداء

في قليل سياسة و قليل هيكلة .. إذا لم تتغير بعض الرموز في هيئة أراضي و عقارات الدولة فعلى مسؤليتها

(27)

واضح ان الخلاف القائم بين المؤتمر و أنصار الله في هيئة أراضي و عقارات الدولة حول القائمين على هذه الهيئة.

(28)

ابن حبتور: جاءني توجيه من الرئيس بأن نتعامل مع المفزر و أن نعمل عقد معه و هو يشتغل بين صنعاء و الرياض.

(29)

ابن حبتور: عبده بشر لم يقدم استقالته إلى عندي.

(30)

وزير المالية: محاكم الاستئناف تصدر أحكام لصالحنا بـ”ثمانية عشر مليار” مقابل ثمانية مليون و نصف منحتهم إياها مقابل نفقات تشغيلية..

(31)

اعترف وزير المالية و رئيس الحكومة بالجلوس مع كبار المهربين المحترفين ذوي الخبرة..

و قلنا لهم: لماذا تهربوا على المكشوف و نحن مستعدون للتفاهم..

أحدهم قال: تجيب مليون أنا باجيب خمسة مليون واذا جبت خمسة مليون انا باجيب عشرة مليون..

المهربين يتحدون و هم يتعاملون بأكثر خبرة و حرفية..

و حضر الاجتماع ممثل عن شركة كمران.

(32)

خلاف شديد بين أمانة العاصمة و محافظة صنعاء على إيرادات ضرائب القات..

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