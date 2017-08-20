روسيا تدخل على خط الأزمة الخليجية

يمنات – صنعاء

يقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بجولة في منطقة الخليج خلال الشهر الجاري، بهدف دعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة الخليجية.

و نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر في الخارجية الروسية، إن لافروف سيقوم بجولة تشمل عددا من دول الخليج أواخر الشهر الجاري، بهدف دعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة بين السعودية و الإمارات و البحرين و مصر من جهة و قطر من جهة أخرى. دون أن تحدد موعد لبداية الزيارة، و الدول التي سيزورها.

و كان لافروف أعلن في وقت سابق دعم بلاده لجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت في معالجة الأزمة بين قطر والدول الأربع.

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