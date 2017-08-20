الرئيسة / العرض في الرئيسة / روسيا تدخل على خط الأزمة الخليجية

روسيا تدخل على خط الأزمة الخليجية

1 دقيقة من الآن العرض في الرئيسة, عربية ودولية 1 من المشاهدات

يمنات – صنعاء

يقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بجولة في منطقة الخليج خلال الشهر الجاري، بهدف دعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة الخليجية.

و نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر في الخارجية الروسية، إن لافروف سيقوم بجولة تشمل عددا من دول الخليج أواخر الشهر الجاري، بهدف دعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة بين السعودية و الإمارات و البحرين و مصر من جهة و قطر من جهة أخرى. دون أن تحدد موعد لبداية الزيارة، و الدول التي سيزورها.

و كان لافروف أعلن في وقت سابق دعم بلاده لجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت في معالجة الأزمة بين قطر والدول الأربع.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com