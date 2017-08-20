ماوراء اغتيال حارس فندق شمال عدن اغتيل فيه قيادي أمني بأبين..؟

يمنات – خاص

اعتبرت مصادر أمنية أن اغتيال حارس فندق العمدة بدار سعد، شمال عدن، مساء السبت 19 أغسطس/آب 2017، يهدف إلى طمس معالم جريمة اغتيال حسين قماطة مدير أمن مديرية رصد بأبين، الذي اغتيل الاسبوع الماضي.

و جاء اغتيال صالح شيخ حارس الفندق، بعد أن اقدمت القوة الأمنية التي اغتالت قماطة على تحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق.

و أشارت المصادر أن حارس الفندق يعد أهم الشهود و الذي لديه معلومات حول عملية الاقتحام للفندق و الاشتباكات التي حصلت داخل الفندق و قتل فيها قماطة و و أصيب عبد الرزاق الجردمي.

و تفيد معلومات أن صالح شيخ حاول ان يثني عدد من أفراد القوة الأمنية التي اقتحمت الفندق عن اقتحام غرفة قماطة غير أنهم رفضوا و كسروا الغرفة، و كان حاضرا لحظة اطلاق النار على قماطة.

و حسب المعلومات، فإن لجنة التحقيق التي شكلت في الحادثة كانت ستتوجه صباح الأحد 20 أغسطس/آب 2017، إلى حارس الفندق لسماع أقواله، غير أن اغتياله في المساء.

و ترجح المعلومات أن اغتيال قماطة تقف خلفه جهات عليا، ضمن مخطط كان يستهدف قيادات أمنية في محافظة أبين، أغلبها من عناصر الحزام الأمني و التي ساءت علاقاتها مع قيادة القوات الاماراتية.

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