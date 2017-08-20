الرئيسة / أخبار وتقارير / ماوراء اغتيال حارس فندق شمال عدن اغتيل فيه قيادي أمني بأبين..؟

ماوراء اغتيال حارس فندق شمال عدن اغتيل فيه قيادي أمني بأبين..؟

16 دقيقة من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 25 من المشاهدات

يمنات – خاص

اعتبرت مصادر أمنية أن اغتيال حارس فندق العمدة بدار سعد، شمال عدن، مساء السبت 19 أغسطس/آب 2017، يهدف إلى طمس معالم جريمة اغتيال حسين قماطة مدير أمن مديرية رصد بأبين، الذي اغتيل الاسبوع الماضي.

و جاء اغتيال صالح شيخ حارس الفندق، بعد أن اقدمت القوة الأمنية التي اغتالت قماطة على تحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق.

و أشارت المصادر أن حارس الفندق يعد أهم الشهود و الذي لديه معلومات حول عملية الاقتحام للفندق و الاشتباكات التي حصلت داخل الفندق و قتل فيها قماطة و و أصيب عبد الرزاق الجردمي.

و تفيد معلومات أن صالح شيخ حاول ان يثني عدد من أفراد القوة الأمنية التي اقتحمت الفندق عن اقتحام غرفة قماطة غير أنهم رفضوا و كسروا الغرفة، و كان حاضرا لحظة اطلاق النار على قماطة.

و حسب المعلومات، فإن لجنة التحقيق التي شكلت في الحادثة كانت ستتوجه صباح الأحد 20 أغسطس/آب 2017، إلى حارس الفندق لسماع أقواله، غير أن اغتياله في المساء.

و ترجح المعلومات أن اغتيال قماطة تقف خلفه جهات عليا، ضمن مخطط كان يستهدف قيادات أمنية في محافظة أبين، أغلبها من عناصر الحزام الأمني و التي ساءت علاقاتها مع قيادة القوات الاماراتية.  

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com