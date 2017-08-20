تقرير سري أممي يكشف محدودية التأثير العملياتي والتكتيكي للقوة العسكرية للتحالف السعودي في اليمن ومدى تأثير التأزم على تحالف طرفي صنعاء

يمنات – صنعاء

كشف مجلة أميركية عن تقرير سري للأمم المتحدة يؤكد أن التأثير العملياتي و التكتيكي للعملية الجوية الاستراتيجية للتحالف السعودي في اليمن، “لا يزال محدوداً”.

و حسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، يؤكد التقرير أنّ الإمارات و وكلاءها أنشأوا شبكة من السجون السرية في اليمن.

و قالت المجلة: السعودية و حلفاءها شنّوا لقرابة السنتين ونصف السنة، مجهزين بطائرات أميركية الصنع و صواريخ موجّهة بدقة، واحدة من أكبر عملياتهم الجوية ضدّ واحد من أكثر بلدان العالم فقراً، إلاّ أنّ التفوق العسكري للتحالف “لم يقرّبه من الانتصار”.

و بحسب المجلة، يكشف التقرير السري للأمم المتحدة، إن التفوق العسكري للتحالف زاد التفكك السياسي في اليمن و عمّق الأزمة الإنسانية التي أوصلت البلاد إلى حافة المجاعة و أثار الاستياء الشعبي على نطاق واسع رداً على الخسائر البشرية الكبيرة.

و خلص التقرير الذي أعدته لجنة من الخبراء في مجلس الأمن الدولي إلى أنّ التأثير العملياتي و التكتيكي للعملية الجوية الاستراتيجية للتحالف الذي تقوده السعودية “لا يزال محدوداً ومن شأنه فقط تمتين المقاومة المدنية و التحالف العسكري القائم بين الحوثيين و الرئيس السابق علي عبد الله صالح”.

و شكّك التقرير في قدرة الحكومة الشرعية على إدارة المحافظات الثمانية التي تقول إنها تسيطر عليها.

و قال إنّ سلطة الحكومة الشرعية تواجه “تحدياً بسبب انتشار الميليشيات التي يتلقى الكثير منها التمويل المباشر و المساعدة من السعودية أو الإمارات”.

و أكّدت لجنة الخبراء أيضاً في تقارير صحفية و أخرى صادرة عن منظمات حقوق الإنسان بأنّ “الإمارات و وكلاءها أنشأوا شبكة من السجون السرية في اليمن”. مشيرة إلى معلومات موثوقة بأن “الإمارات قامت بتعذيب معتقلين في المكلاّ”.

و أعرب معدّو التقرير عن قلقهم من أنّ تصعيد الهجوم العسكري ضدّ الحديدة و صنعاء من شأنه أن يقضي على الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية و يؤدي إلى حمّام دم في أكبر المدن اليمنية.

و نوهوا إلى أنّ قوات المعارضة اليمنية ليست بحال أفضل بكثير، مشيرين إلى التأزّم المتزايد بين الحوثيين وصالح، لكنهم توقعوا عدم تأثر التحالف بينهما في ظل غياب أي تحوّل رئيسي في ميزان القوى في اليمن.

و بحسب تقرير الأمم المتحدة، فإنّ “الحوثيين استخدموا طائرات عسكرية من دون طيار شبيهة بالطائرات الإيرانية و زرعوا ألغاماً بحرية”.

المصدر: الميادين نت

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