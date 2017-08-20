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وقفة أمام مجلس النواب تضامنا مع النائب حاشد وتأييدا لمطالبه بصرف المرتبات ومراجعة أسعار الوقود والغاز

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يمنات – خاص

نفذ صباح الأحد 20 أغسطس/آب 2017، وقفة احتجاجية امام مجلس النواب تضامنا مع النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام، و تأييدا لمطالبه بصرف مرتبات موظفي الدولة “مدنيين و عسكريين” و صرف المعاشات التقاعدية و الضمان الاجتماعي و مراجعة أسعار الوقود و الغاز المنزلي.

و يواصل النائب أحمد سيف حاشد اضرابه عن الطعام تحت قبة البرلمان لليوم السادس على التوالي.

و كان النائب حاشد رفض السبت رفع اضرابه عن الطعام عقب التزام رئيس حكومة الانقاذ، عبد العزيز بن حبتور بصرف نصف راتب لموظفي الدولة “مدنيين و عسكريين”.

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