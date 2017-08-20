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وقفة أمام مجلس النواب بصنعاء تضامنامع النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام وتأييدا لمطالبه بصرف المرتبات ومراجعة اسعار الوقود والغاز

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