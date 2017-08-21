الرئيسة / أخبار عاجلة / غارة لطيران التحالف السعودي على منطقة القطينات في مديرية باقم بصعدة وغارة على منطقة خدلان بمديرية مستبأ بحجة.
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