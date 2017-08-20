السعودية تكشف عما ستفعله مع حجاج قطر

يمنات

كشفت تقارير صحفية عديدة عما ستفعلها مع حجاج قطر، الذين سمحت لهم بعبور منفذ “سلوى” البري، أو باستخدام الطائرات السعودية، التي ستخصصها لنقلهم.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عن مصادر سعودية عديدة تأكيدهم عن أن هناك توجيهات بتعليمات سيتم تنفيذها بشان الحجاج القطريين منذ لحظة دخولهم منافذ السعودية حتى مغادرتهم إياها.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات جاءت بتقديم كافة الخدمات للحجاج القطريين، مثلهم مثل باقي الجنسيات القادمة لأداء مناسك الحج.

من جانبه، أشار مدير جوازات منفذ “سلوى”، العقيد حسن عجيب الدوسري، إلى أن القطريين لا يزالون يتوافقدون على المنفذ لأداء مناسك الحج، وكثير منهم يأتي بمركباته الخاصة، ويتم تيسيير كافة إجراءات دخولهم إلى المملكة.

ونقلت “الشرق الأوسط” عن مصادر قولها إن الجهات المختصة بإرشاد كافة الحجاج القطريين، بعد عبورهم منفذ “سلوى” بالتوجه لمطار الملك فهد الدولي أو مطار الأحساء، أو توفير مساكن لراحتهم قبل توجههم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة “جدة”، تمهيدا لأدائهم مناسك الحج.