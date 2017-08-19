النائب حاشد يرفض رفع اضرابه عن الطعام بعد التزام “ابن حبتور” بصرف نصف راتب ويرد عليه: “طرحك يزيدني اصرار على مواصلة الاضراب”

يمنات – صنعاء – خاص

رفض النائب المستقل أحمد سيف حاشد طلب رئيس حكومة الانقاذ، عبد العزيز بن حبتور، برفع اضرابه عن الطعام، على أن تقوم الحكومة بصرف نصف راتب لموظفي الدولة “مدنيين وعسكريين”.

جاء ذلك في اجتماع عقد عصر السبت 19 أغسطس/آب 2017، في مجلس النواب بين الحكومة و لجان مجلس النواب المختصة و حضره النائب حاشد.

و أكد مصدر برلماني إن النائب حاشد رد على ابن حبتور، بأن ما يتحدث عنه ابن حبتور “صدقة” و ليس راتب، مؤكدا له بأن طرحه هذا يزيده اصرار على مواصلة اضرابه عن الطعام.

و من المقرر أن تنفذ صباح الأحد 20 أغسطس/آب 2017، أمام مجلس النواب وقفة تضامنية مع النائب و تأييد لمطالبه التي أضرب من أجلها عن الطعام داخل البرلمان.

و كان “ابن حبتور” التزم أمام مجلس النواب قبل “4” أشهر بصرف حكومته مرتبات موظفي الدولة بشكل منتظم من ابريل/نيسان 2017، غير انها لم تصرف سوى راتب شهر واحد فقط.

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