مقتل حارس فندق بدار سعد قتل فيه قيادي أمني بأبين

يمنات – صنعاء – خاص

توفى حارس فندق شمال محافظة عدن متأثرا بجراحه، جراء اطلاق النار عليه من قبل مجهولين، مساء السبت 19 أغسطس/آب 2017.

و أطلق مسلحون مجهولون النار على بوابة فندق العمدة بمديرية دار سعد بعدن، ما أدى إلى اصابة حارسه، صالح شيخ، الذي توفى في احد مستشفيات عدن متأثرا بجراحه.

و فندق العمدة هو الفندق الذي قتل فيه مدير مديرية رصد بأبين، حسين قماطة، و اصيب قائد الحزام الأمني بالمديرية، عبد الرزاق الجردمي، جراء اقتحام قوة أمنية للفندق، الأسبوع، و التي عادت لتحطيم كاميرات الفندق، بعد نقل جثة قماطة إلى المستشفى.

و أثار مقتل قماطة حالة استنفار في أوساط قبليين من يافع و قوات الحزام الأمني، ما استدعى ادارة أمن لتسليم المتهمين بقتل قماطة إلى أحد الوية الحزام الأمني، رغم انها كانت قد بررت العملية بأن قماطة مطلوب أمنيا.

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