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عدن .. مسلحون يطلقون النار على بوابة فندق العمدة الذي قتل فيه مدير أمن مديرية رصد بأبين حسين قماطة.

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