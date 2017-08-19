الرئيسة / أخبار عاجلة / عدن .. مسلحون يطلقون النار على بوابة فندق العمدة الذي قتل فيه مدير أمن مديرية رصد بأبين حسين قماطة.
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