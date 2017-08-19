عدن .. اشتباكات وانتشار أمني وتحليق طيران حربي

يمنات – صنعاء – خاص

اندلعت اشتباكات في ساحة العروض و محيطها بمديرية خور مكسر محافظة عدن، جنوب البلاد، عصر السبت 19 أغسطس/آب 2017، بين عناصر من المقاومة الجنوبية و شرطة عدن.

و قالت مصادر محلية ان الاشتباكات تستخدم فيها أسلحة متوسطة و خفيفة. مؤكدة استمرارها حتى بعد مغرب السبت.

و لفتت المصادر إلى أن الاشتباكات بدأت عقب دخول عناصر من المقاومة الجنوبية للاعتصام في ساحة العروض للمطالبة بتسليم قتلة مدير أمن مديرية رصد، حسين قماطة، في وقت تقول ادارة شرطة عدن انها سلمت القتلة إلى قوات الحماية الرئاسية، و تأكيد أسرة قماطة أن المعتصمين في الساحة لا يمثلوها.

إلى ذلك انتشرت قوات أمنية و مسلحين في محيط ادارة شرطة عدن بمديرية خور مكسر، عقب اندلاع الاشتباكات، و اغلقت الشارع المار أمام ادارة الشرطة و المداخل المؤدية إلى المبنى.

و قبيل مغرب السبت حلق طيران حربي في أجواء مدينة عدن، محلقا بشكل مخفض في الأجزاء الشرقية من محافظة عدن، قرابة نصف ساعة.

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