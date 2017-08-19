حركة 20 مايو تدعو لوقفة أمام مجلس النواب تضامنا مع النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام

يمنات – صنعاء – خاص

دعت حركة 20 مايو الأحرار و الشرفاء من أبناء الشعب اليمني، لحضور الوقفة التضامنية أمام مجلس النواب مع النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام في مجلس النواب، و التي ستنفذ عند الساعة العاشرة من صباح غد الأحد 20 أغسطس/آب 2017.

و أهابت الحركة بالجميع المشاركة في الوقفة التي سيتم تنفيذها أمام مجلس النواب بحي التحرير بالعاصمة صنعاء.

و يواصل النائب أحمد سيف حاشد اضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في مجلس النواب، مطالبا بصرف مرتبات موظفي الدولة “مدنيين و عسكريين” و صرف المعاشات التقاعدية و الضمان الاجتماعي و مراجعة أسعار الوقود و الغاز.

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