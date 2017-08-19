الرئيسة / أخبار عاجلة / عدن .. اشتباكات في ساحة العروض بخور مكسر بين الشرطة ومعتصمين مطالبين بتسليم قتلة حسين قماطة مدير أمن مديرية رصد بأبين.

عدن .. اشتباكات في ساحة العروض بخور مكسر بين الشرطة ومعتصمين مطالبين بتسليم قتلة حسين قماطة مدير أمن مديرية رصد بأبين.

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