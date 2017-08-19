يمنات – صنعاء

قال المركز الوطني للأرصاد الجوي، ان تحليل خرائط الطقس المختلفة و متابعة صور الاقمار الاصطناعية و الموديلات المعتمدة في المركز، بينت أكثر نشاطا لحالة عدم الاستقرار في الاجواء على معظم المحافظات، مقارنة باليومين الماضيين.

و أكد المركز في نشرة تنبيهية صدرت ظهر السبت 19 أغسطس/آب 2017، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة و المساء على سلسلة المرتفعات الغربية، و من المتحمل امتدادها إلى أجزاء من السواحل الغربية، و تشمل الامطار أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء و شبوة و حضرموت و المهرة) و أجزاء من السواحل الجنوبية لمحافظتي عدن و أبين.

و نبه المركز المواطنين و سائقي المركبات في المرتفعات و الهضاب الداخلية من هطول أمطار رعدية و أخذ الحيطة و الحذر اللازمين و عدم التواجد في ممرات السيول، و من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب و الوديان و من الانهيارات الصخرية في الطرقات و المنحدرات الجبلية.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 20 أغسطس/آب 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى الغائمة على أجزاء منها مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية و امتدادها إلى الهضاب و المناطق الداخلية الشرقية.

المناطق الصحراوية

– أجواء غائمة جزئيا و ظهور السحب المنخفضة الممطرة مصحوبة بالعواصف الرعدية احيانا.

المناطق الساحلية

– أجواء غائمة جزئيا.

– تتكون السحب الركامية على أجزاء من السواحل.

– الرياح معتدلة تتراوح سرعتها بين (05-15) عقدة، على السواحل الغربية و باب المندب.

– هطول أمطار رعدية على مرتفعات محافظة الحديدة.

– هطول أمطار خفيفة على الغيضة و المكلا و عدن في المساء و الصباح الباكر.

– سرعة الرياح على السواحل الجنوبية و الشرقية، تتراوح بين (10-25) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح جنوبية غربية نشطة، تتراوح سرعتها بين (20-40) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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