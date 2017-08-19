حزب الانقاذ يدعو لوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بالمرتبات والتضامن مع النائب حاشد المضرب عن الطعام

يمنات – صنعاء – خاص

دعا حزب الانقاذ الوطني “تحت التأسيس” لوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بصرف المرتبات و التضامن مع النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام في مجلس النواب منذ الثلاثاء الماضي.

و ستنفذ الوقفة الاحتجاجية عند الساعة العاشرة من صباح غد الأحد 20 أغسطس/آب 2017، أمام مجلس النواب، بحي التحرير بالعاصمة صنعاء.

و أهاب الحزب بكافة منتسبيه و مناصريه و كافة الموظفين و المواطنين حضور الوقفة الاحتجاجية.

و يواصل النائب أحمد سيف حاشد اضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في مجلس النواب، مطالبا بصرف مرتبات موظفي الدولة “مدنيين و عسكريين” و صرف المعاشات التقاعدية و الضمان الاجتماعي و مراجعة أسعار الوقود و الغاز.

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