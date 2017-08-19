حزب الانقاذ يدعو لوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بالمرتبات والتضامن مع النائب حاشد المضرب عن الطعام

يمنات – صنعاء – خاص
دعا حزب الانقاذ الوطني “تحت التأسيس” لوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بصرف المرتبات و التضامن مع النائب أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام في مجلس النواب منذ الثلاثاء الماضي.
و ستنفذ الوقفة الاحتجاجية عند الساعة العاشرة من صباح غد الأحد 20 أغسطس/آب 2017، أمام مجلس النواب، بحي التحرير بالعاصمة صنعاء.
و أهاب الحزب بكافة منتسبيه و مناصريه و كافة الموظفين و المواطنين حضور الوقفة الاحتجاجية.
و يواصل النائب أحمد سيف حاشد اضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في مجلس النواب، مطالبا بصرف مرتبات موظفي الدولة “مدنيين و عسكريين” و صرف المعاشات التقاعدية و الضمان الاجتماعي و مراجعة أسعار الوقود و الغاز.
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