نصب لافتة عليها صورة “هادي” بميدان السبعين بصنعاء

يمنات – صنعاء – خاص

أثارت صورة رفعت في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، يظهر فيها “هادي” إلى جانب “صالح” أثناء عملية الاستلام و التسليم بينهما في دار الرئاسة في العام 2012، أثارت حالة استهجان على مواقع التواصل الاجتماعي.

و تظهر لافتة نصبت في ميدان السبعين جنوب العاصمة صنعاء، صورة واضحة لـ”هادي” و هو يتسلم علم الجمهورية من “صالح”.

و هاجم عشرات الناشطين و معظم من أنصار الله و موالين لهم و أخرين يقفون في الصف المناوئ لـ”هادي” قيادات مؤتمرية، أبرزهم رئيس الحزب، علي عبد الله صالح. معتبرين أن نصب الصورة في الميدان المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية الـ”35″ لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، يؤشر إلى أن المؤتمر لم يتخل بعد عن “هادي”.

و ذهب البعض ليقول بصريح العبارة ان ما حصل بعد العدوان على اليمن، من قبل قيادات المؤتمر لم يكن الا تكتيكا، حيث أيد البعض “صالح” و بقي في صنعاء في الصف المقاومة للعدوان، في حين أيد البعض “هادي” و بقي في الصف الذي جلب العدوان.

تشير معلومات إلى أن توجيهات صدرت بازالة اللافتة، غير أن مصادر محلية أكدت ان اللافتة لا تزال منصوبة في ميدان التحرير حتى مساء الجمعة 18 أغسطس/آب 2017.

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