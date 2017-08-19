مشادة في البرلمان .. الراعي يمنع حاشد من الحديث عن فساد حكومة الانقاذ والأخير يهدد بفعل احتجاجي قبل أن يسمح له بالحديث بعد تدخل النواب

يمنات – خاص

فيما يواصل النائب أحمد سيف حاشد اضرابه عن الطعام تحت قبة البرلمان لليوم الخامس على التوالي، خلى محضر جلسة الأربعاء 16 أغسطس/آب 2017، من ذكر اضرابه عن الطعام، رغم اشارته إلى ذلك أثناء حضوره الجلسة.

و بدأ النائب أحمد سيف حاشد اضرابه عن الطعام في مجلس النواب صباح الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017، مطالبا بصرف مرتبات موظفي الدولة ” مدنيين و عسكريين” و المنقطعة منذ “11” شهرا و كذا المعاشات التقاعدية و الضمان الاجتماعي و مراجعة أسعار الوقود و الغاز المنزلي.

و في جلسة السبت 19 أغسطس/آب 2017، و التي حضرت فيها الحكومة إلى مجلس النواب للرد على الاستفسارات الموجهة إليها، خاصة ما يتعلق بصرف المرتبات و المعاشات، حصلت مشادة بين النائب حاشد و رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، على خلفية رفض الأخير السماح لـ”حاشد” بالحديث، رغم أنه سجل طلب بالحديث في بداية الجلسة.

و قالت مصادر برلمانية ان الراعي برر عدم منح “حاشد” الحديث، لخروجه من الجلسة لتناول الصبوح، و هو ما أثار حاشد، حيث رد على الراعي، بأنه مضرب عن الطعام منذ خمسة أيام، و أن اتهامه هذا يعد معيبا في حق رئيس برلمان ينبغي أن يتبنى قضية عضو في المجلس الذي يرأسه، مضرب عن الطعام منذ “5” أيام، لا أن يشكك في اضرابه.

و أكدت المصادر لـ”يمنات” أن حاشد خاطب الراعي و هو محتدا بالقول: خرجت لأحضر تقارير و ملفات فساد أعمل عليها منذ أشهر لاحاجج بها الحكومة التي استدعاها المجلس، في حين أنت تشكك في اضرابي عن الطعام، و الذي يعد اهانة لي،، بدلا من تبني قضيتي، مستخدما منصبك بقطع الحديث عني.

و لفتت المصادر إلى أن حاشد اعترض على عدم تضمين اضرابه عن الطعام في محضر جلسة الاربعاء الماضي، غير أن الراعي قطع الحديث عنه.

و أشارت المصادر أن النائب حاشد، احتج على قطع الحديث عنه بتوجهه إلى مؤخرة القاعة و ادار ظهره للجلسة وتوجه بوجهه إلى الحائط، غير أن الراعي لم يول اهتمام لهذا الفعل الاحتجاجي.

و أوضحت المصادر أن النائب حاشد اقدم على اثر تجاهل احتجاجية باعلانه بأنه سيتعرين في المجلس في حال لم يسمح له بالحديث، و على اثرها وجه الراعي باخراجه بالقوة، و على الفور اقدم النائب حاشد على خلع جاكيت كان يرتديه، و أثناء ما كان يهم بفتح أزرار قميصه، احاط به عدد من النواب بينهم عزام صلاح رئيس كتلة المؤتمر، و منعوه من الفعل الاحتجاجي، واعدين بالسماح له بالحديث.

و أفادت المصادر أنه بعد ذلك سمح الراعي لـ”حاشد” بالحديث، حيث ذكر حاشد عدد من جوانب الفساد التي تمارسها الحكومة و اهدار مليارات الريالات، و عند تطرقه إلى قرار حكومة الانقاذ بمنح 30 لبنة لكل وزير، قطع الراعي حديثه، قائلا: ان اجتماع سيتم للوزراء المعنيين في الحكومة مع رؤساء اللجان المتخصصة في مقر اللجان بالمجلس عصر السبت، و على “حاشد” حضور الاجتماع.

و أكدت المصادر أنه بعد ذلك قدم الراعي اعتذارا لـ”حاشد”، و قال انه حضر إلى الجلسة و هو “بدون نوم”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا