الرئيسة / أخبار عاجلة / ناطق الجيش شرف لقمان: التحالف السعودي استهدف سفينة نفط ليبية قادمة من ايران في باب المندب لكسب تأييد دولي لتصعيده باتجاه الحديدة.

ناطق الجيش شرف لقمان: التحالف السعودي استهدف سفينة نفط ليبية قادمة من ايران في باب المندب لكسب تأييد دولي لتصعيده باتجاه الحديدة.

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