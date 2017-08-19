الرئيسة / أخبار عاجلة / النائب أحمد سيف حاشد يواصل اضرابه عن الطعام في مجلس النواب لليوم الخامس مطالبا بصرف المرتبات ومراجعة أسعار الوقود والغاز المنزلي.
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