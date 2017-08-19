الرئيسة / أخبار عاجلة / النائب أحمد سيف حاشد يواصل اضرابه عن الطعام في مجلس النواب لليوم الخامس مطالبا بصرف المرتبات ومراجعة أسعار الوقود والغاز المنزلي.

النائب أحمد سيف حاشد يواصل اضرابه عن الطعام في مجلس النواب لليوم الخامس مطالبا بصرف المرتبات ومراجعة أسعار الوقود والغاز المنزلي.

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