عضو بالكونغرس الأمريكي يطالب بالفحص العقلي والنفسي لترامب

يمنات – وكالات

طالبت عضو الكونغرس الأمريكي زو لوفغرين، بإجراء فحص عقلي ونفسي للرئيس دونالد ترامب، مشككة بأهليته للرئاسة، وبمعاناته من أمراض عقلية.

وبحسب موقع “ميركوري نيوز”، قدمت عضو مجلس النواب الأمريكي زو لوفغرين إلى الكونغرس مؤخرا، مشروع قرار ينص على ضرورة إخضاع ترامب لفحوصات طبية ونفسية وعقلية، تحدد ما إذا كان قادرا على شغل منصب رئيس الدولة.

وأشارت لوفغرين إلى أنه يتوجب على نائب الرئيس مايك بينس وأعضاء الفريق الرئاسي لترامب، الاطلاع على نتائج الفحوصات ليقرروا ما إذا كان الرئيس ترامب يستحق البقاء في منصبه أو لا.

وأشارت لوفغرين إلى أن ترامب يعاني من مراحل أولية من الخرف، منوهة بالسلوك الغريب لديه ولخطاباته المقلقة.

وبحسب الموقع، فإنه بموجب البند الخامس والعشرين (المعدل) من الدستور الأمريكي، يحق لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء المكتب الرئاسي، تجريد الرئيس من مهامه بشكل مؤقت، بإعلانه “غير قادر على أداء سلطات وواجبات مكتبه”، ليتولى نائب الرئيس المهام الرئاسية نيابة عنه.

وفي حال اعتراض الرئيس على إزاحته، يتم طرح الموضوع على الكونغرس، للحصول على عدد من الأصوات تمنعه من مزاولة مهامه الرئاسية.