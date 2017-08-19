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وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني: السلطات السعودية لم تتجاوب مع مطالب قطر حتى الآن بشأن ضمان سلامة الحجاج القطريين.

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