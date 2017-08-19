يمنات
فتحي بن لزرق
أي (جنوبي) سيرحب بوصول أي قوات اجنبية الى بلاده تحت أي مسمى انا شخصيا اعتبره انذل من النذالة نفسها.
وبغض النظر عن هوية هذه القوات (إماراتية-سعودية- سودانية- امريكية ).
ليس هذا (الجنوب) الذي حلمنا به ولن يكون .
من يريد مساعدتنا فليساعدنا في تكوين قوات جنوبية وطنية حقيقية من كل ابناء الجنوب وليس جيش الميليشيات والمناطق هذا او بإستقدام قوات اجنبية لان التاريخ وشواهده تقول انه ما دخل جيش اجنبي بلد ما الا وقلب عاليها (سافلها).
دعوتي لكل ابناء الجنوب ، المخطط امامكم وواضح فهلا وحدتم صفوفكم؟ هلا اوقفتم الحرب التي تشنونها ضد بعضكم؟ هلا اوقفت تخوين بعضكم .. هلا اعتبرتم؟
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