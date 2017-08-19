محمد أبو تريكة يسخر من صفقة نادي “برشلونة” الجديدة

يمنات – متابعات

سخر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومحلل قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية، محمد أبو تريكة منصفقة نادي “برشلونة” الجديدة، لاعب الوسط البرازيلي باولينيو، الذي ضمه الفريق الكتالوني من “غوانغزو إيفرغراندي” الصيني مقابل 40 مليون يورو، وذلك بسبب الشبه الكبير بينه وبين لاعب وسط الأهلي، حسام عاشور.

وقال “أبو تريكة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة تجمع كل من “باولينيو” ورئيس الفريق الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، ساخرا: “مبروك لحسام عاشور انتقاله لبرشلونة صفقة مميزة”. وهي التغريدة التي لاقت انتشاراً واسعاً في الساعات الأخيرة.

وكان برشلونة قد قدم “باولينيو” لوسائل الإعلام، بعدما أتم صفقة انتقاله في عقد يمتد لأربعة مواسم، وبشرط جزائي يصل إلى 120 مليون يورو، ومن المقرر أن يرتدي رقم 15 مع الفريق الكتالوني، ليسجل بذلك عودته إلى الملاعب الأوروبية، بعدما كان لاعباً في صفوف توتنهام الإنجليزي، قبل انتقاله للدوري الصيني.