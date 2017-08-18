تحشيد موازي لـ”أنصار الله” في مداخل العاصمة صنعاء تزامنا مع احتفال المؤتمر الشعبي بذكرى تأسيسه

يمنات – صنعاء

كشف رئيس اللجنة الثورية العليا لـ”أنصار الله” عن تجمعات و تحشيد في مداخل العاصمة صنعاء يوم الخميس القادم 24 أغسطس/آب 2017.

و سيكون التحشيد الذي أعلن عنه الحوثي متزامنا مع فعالية للمؤتمر الشعبي العام شريك أنصار الله في المجلس السياسي الأعلى الذي يدير البلاد، و التي ستقام في ميدان السبعين احتفاء بمرور 35 عام على تأسيس المؤتمر.

و دعا محمد الحوثي إلى جعل ساحات الاعتصام ساحات لإرسال قوافل الرجال و قوافل الدعم لجبهات القتال.

و أوضح الحوثي أن التجمعات ستكون في الصباحة، غرب العاصمة صنعاء، و خط المائة بسنحان، جنوب العاصمة، و بني الحارث و همدان شرق و شمال العاصمة.

و أشار إلى أن تحشيد سيتم في المحافظات القادرة ان تجعل من ساحات الثورة فيها منطلقا للتحشيد و ارسال القوافل.

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