موظفو تعز يصعدون احتجاجاتهم مطالبين بصرف مرتباتهم ويؤكدون استمرار التصعيد حتى صرف المرتبات

يمنات – صنعاء

ناشد موظفو تعز في بيان صدر عن وقفة نفذوها وسط مدينة تعز، جنوب غرب البلاد، الخميس 17 أغسطس/آب 2017، ناشدوا اﻷمم المتحدة، كونها صاحبة القرار اﻷممي الذي وضع اليمن تحت الفصل السابع، بالتدخل السريع و العاجل بالضغط على اﻷطراف المتعنتة بسرعة صرف مرتبات الموظفين و بصفة مستمرة، و التي لم تصرف من قبل حكومتي صنعاء وعدن.

كما ناشدوا التحالف السعودي بصفته المخول من المجتمع الدولي بالشئون اليمنية ليس عسكريا و صحيا فقط، و لكن ليعمل حلول عاجلة لقضية الراتب الغائب.

و ناشدوا أيضا الاتحادات النقابية و العمالية العربية و العالمية للوقوف معهم و ايصال معاناتنا إلى كل الجهات التي تمتلك القدرة على التأثير.

و دعا الاحزاب السياسية أن تعمل بكل جد من أجل متابعة قضية الراتب كونها القادرة على الوصول الى أعلى مسئول في الحكومة (الشرعية) و قدرتها على ايصال صوت الموظفين إلى كل الجهات الرسمية داخليا و خارجيا.

و طالبوا السلطة المحلية بتعز تحمل مسئولياتها الاخلاقية و القانونية و الدستورية في فرض اﻷمن و حماية و سلامة الموطن و صون و حماية الممتلكات العامة و الخاصة واضرب المخالفين و المهددين للسلامة العامة بيد من حديد، و منع إنشاء محطات بيع الغاز داخل أحياء المدينة اﻷهلة بالسكان و وضع حد للتقطعات داخل أحياء المدينة أو خارجها، كونه لا يجوز قطع الطريق مهما كانت الذرائع و اﻷسباب.

و أكد البيان أنت النقابات و منظمات المجتمع المدني ستظل تصعد مواقفها حتى يتم صرف الراتب كاملا عن الشهور الماضية و استمرار صرفه في الشهور القادمة. مؤكدا أنه لن يضيع حق وراءه مطالب.

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