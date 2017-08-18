يمنات

محمد عايش

مؤشرات عديدة، آخرها تسريبات “ميدل إيست أون لاين”، ترجح أن السعودية ماضية باتجاه إيقاف عدوانها الفاشل.

و لا شيء سيجعل الرياض الآن تتمادى في العدوان إلا هذا التصدع داخل جبهة التحالف بين المؤتمر و أنصار الله.

و إذا تصارع المؤتمر والحوثيون فلن تحتاج السعودية أكثر من 12 ساعة حتى تكون في صنعاء.

و إذا دخلت السعودية صنعاء فإن الانفلات والفوضى والسحل والقتل والنهب وكل ما شاهدناه من أوضاع مأساوية في تعز وعدن لن يكون إلا بمثابة بروفة صغيرة مختصرة، ومختصرة جداً.

ألهذه النتيجة صمدتم طوال سنتين ونصف السنة؟!

أحين حان لكم قطاف ثمرة صمودكم قررتم منح السعودية فرصة ثانية، وذهبية، بذهابكم إلى الصراع فيما بينكم؟!

أية عقول؟ وأي جنون؟!

على الحوثيين أن لا يبالغوا في مخاوفهم من تحشيد المؤتمر لفعاليته في 24 أغسطس، مراعاة لحق المؤتمر الطبيعي في ذلك..

و على المؤتمر أن لا يبالغ في التحشيد مراعاةً لمخاوف حلفائه الحوثيين وحقهم في تلك المخاوف..

ما هي التحالفات السياسية إن لم تكن تعني أن يراعي كل حليف حليفه؟؟

هذا منطق السياسة فلا تتحولوا عنه إلى منطق “الكرامة” و”القمر” و العزة بالإثم.

أراهن أن الأمور لن تذهب إلى أي صدام، الحوثيون يعرفون حجم التربص من قبل العدوان..

و صالح يعرف كيف يكون مرناً، فهو رجل التسويات، والحلول الوسط، الأكبر في البلاد من أربعين سنة.

لا تهدوا للسعودية مايمكن أن يكون أرخص وأسهل انتصار في التاريخ، بعد أن عجزت عن الوصول لأي انتصار رغم ما بذلت من دم قلبها ثمناً له.

و الأهم جنبوا بلدكم كارثة انهيار آخر آماله في النجاة وفِي الخروج من هذه الدوامة بالحد الأدنى من السلام والسلامة.

المصدر: حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا