وزير خارجية حكومة هادي يكشف شرط حكومته لفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات

يمنات – صنعاء

قال وزير خارجية حكومة هادي، عبد الملك المخلافي، ان حكومته مستعدة لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات، مشترطا ادارته من قبل الموظفين السابقين.

و أشار عبد الملك المخلافي، في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، الجمعة 18 أغسطس/آب 2017، بشأن اليمن، إن حكومته مستعدة لفتح المطار شرط أن يديره الموظفون السابقون للدولة قبل ما سماه “الانقلاب”.

و أشار المخلافي إن حكومته تدرك معاناة المواطنين، و تدعو الأمم المتحدة للإشراف على عمليات إعادة فتح المطار.

و أوضح أن حكومته تدرك أنه لا حلول ناجعة للأزمة اليمنية إلا بالحل السياسي السلمي الذي يحفظ أمن و وحدة اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.

و أشار إلى أن حكومته مستعدة لتقديم كل التنازلات و تأييد المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي، لكن في المقابل على المجلس أن يوجه رسالة واضحة و قوية للطرف الرافض لهذه المقترحات و يضغط على تلك الأطراف للذهاب إلى المشاورات بنوايا صادقة للسلام.

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