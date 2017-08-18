وكالة روسية: انصارالله يعتقلون 3 موظفين في السفارة الأمريكية بصنعاء

يمنات – صنعاء

أفاد مصدر أمني، بأن قوة أمنية تابعة لجماعة أنصار الله أوقفت 3 من موظفي سفارة الولايات المتحدة في صنعاء ونقلتهم إلى مكان مجهول، دون إبداء الأسباب.

وذكر المصدر لوكالة نوفوستي الروسية، أسماء الدبلوماسيين الأمريكيين الموقوفين لدى أنصار الله، وهم هشام العميسي وأسامة الأنسي وعصام المحويتي، موضحا أن الجماعة لم توجه لهم تهما محددة ولم تعلن بعد بشكل رسمي عن عملية التوقيف.

وذكر قريب أحد المعتقلين لوسائل الإعلام المحلية أنه لم يُسمح لأقارب الموقوفين الاتصال بأسرهم، التي لا تعلم شيئا عن ظروف اعتقالهم.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد ذكرت في وقت سابق أن قوة أمنية قامت بتوقيف 12 موظفا من البعثة الأممية والسفارة الأمريكية في صنعاء، إلا أن مكتب الأمم المتحدة المحلي للشؤون الإنسانية نفى اعتقال أي من موظفيه واصفا هذا النبأ بأنه “غير صحيح”.

المصدر: روسيا اليوم