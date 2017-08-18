نحو اسقاط مبادرات الخيانة وحكوماتها التجويعية

يمنات

عبد الجبار الحاج

اعتقد بل وانا على يقين بأن ثورة ستبداء ولن تتوقف الا بالاطاحة بهذا المجلس الذي تمادى ب( سراكته ) وتطفله البالغ السوقية في البقاء على كراسي انتهى عمرها الافتراضي منذ عقد من الزمن ..

في زيارة خاصة الى رفيقي المضرب عن الطعام في مبنى مجلس النواب التقيته وتناقشت معه قراره وجدت في موقفه تحديا وعناد ممهور بالرضى المطلق والتام عما بداه مقتنعا عن طيب خاطر بمآلات موقفه ..

والضحكات التي تكاد تهز مبنى البرلمان المنحط والمنحل تجلجل بيننا في غرفة الحراس ..ومحاط بمودة من بسطاء الحراس الذين استضافوه في غرفتهم البسيطة ..

والذين ترى في وجوههم نفس مشاعر السخط على هذا المجلس واعضائه الذين لم يفكروا لحظة انهم ممثلو الشعب مذ وصولهم على الى القبة بكتفي الجوعى من الملايين ومن اموال بضعة مئات من النهابين تولو شراء وتزير الاصوات والمقاعد .

خلاصة الموقف الذي يجب علينا القيام به هو بايحاز وبخطوات لامفر منها . تحرك لا يجوز لنا ان نسكت او نتصابر عليه هما ماثلان في قضيتين جوهريتين هما، في القلب من المسئولية الوطنية، ونحن في حركة العشرين من مايو معنيين بها مع كل وطني يمني ومع كل مؤمن بالعدالة والكرامة ولو في تحت سقف الحد الادنى من حق الناس في الحياة ..وتتمثلا هاتان لقضيتان الملحتان

بايجاز التالي :

القيام بتحرك فوري بخيار وطني يمضي بالموقف الى النتيجة المنشودة والحاسمة :

_ اسقاط المبادرة الخيانية الصادرة عن مجلس نواب منحل والمجالس المتواطئة والمباركة والتي لا تحمل اي شرعية شعبية او وطنية او حتى زمنية …

_اسقاط قراري التعويم للمشتقات والغاز وقرار تعويم العملة ….

واسقاط نهج الخصخة على القطاع العام في مجال النفط والغاز والاتصالات كاجراءات فورية تضمن حل المشكلات الاقتصادية المعيشية للسكان في ظل الحرب والعدوان والنهب التاريخي المتراكم لثروات شعبنا طيلة اربعة عقود وتتعاظم نهبويته الان …

_ يعد قرار التعويم للعملة الصادر الاسبوع الماضي من قبل قوى عدوانية وبواسطة ادوات يمنية في حكومة دبي والرياض في الخارج ومع صمت حكومة تحالف صنعاء تتكشف ان ارادة العدوان باشكاله الاممية والرباعية باتت هي من تملي وتوزع الادوار على اشكال حكومات الامر الواقع وانها اي هذه الحكومات باتت تنفذ سياسات العدوان وفرض الامر الواقع ..فمن اجراءات التجويع والخصخة وتسخير اوعية( الدولة /اللادولة ) لمنافع الفسدة والنهابين وادوات الحروب للداخل و عناوين سلام الشجعان والاستسلام لواقع الاحتلال والعدوان وفق شروطه هو وقرارات التعويم في المشتقات والغاز وكذا تعويم العملات الصعبة وتصفير القيمة الشرائية للعملة المحلية . وتخبيل الموظف بالعمل بلاراتب ..في نظام القن والسخرية الطارئ على حتى نظم الاقطاعيات ماقبل الراسمالية الامبريالية .

وكلها سياسات ذات منحى خادم ومحقق لاهداف العدوان وجعل الشعب في كل جهات اليمن يخضع ويقبل للتسويات بشروط العدوان وادوات الخنوع والاستسلام ومقابل ماذا؟!

مقابل الراتب الحقير الذي فقد تسعة اعشاره فقط لو حسبناها بقيمة الريال بعد التعويم .

_مالم يتم التراجع والتخلي عن النهج الخياني في مبادرات الاستسلام بكونها ملف واحد بكل مسمساتها.. التفاوضية ..

.ومالم يكن هناك الغاء فوري في الغاز والمشتقات واسقاط خيار التعويم للعملة الصادر عن حكومة عاصمة العدوان وهو قرار اتخذ في دهاليز البنك والصندوق الدولين وتجرات فئران العمالة اليمنية تلك التي اصدرت القرار من الخارج والتزمت به حكومة صنعاء بشرعية الرضى والصمت مقابل اعلان مثيلتها في الرياض وابوظبي .وكلا منهما قام بالدور الموكل له ..

واقول مالم يتم اتخاذ قرارت بسرعة تسليم الرواتب والغاء قراري التعويم للمشتقات والعملة ..فاني الخيار التالي ..

هو التحرك في الشارع حتى انجاز امران :

1- اسقاط واعلان حل مجلس النواب

2- اسقاط حكومات الامر الواقع وخلق تحالف شعبي وطني وثوري لتشكيل حكومة برنامج ثوري .

3- اي تشكيلات رسمية مالم تتخذ موقفا يوافق الارادة الشعبية ..فوجب حلها هي الاخرى بخيارات ثورية شعبية .

تلك هي مهماتنا الراهنة على صعيد الشارع وفي بحر الاسبوعين القادمين ..معتمدين على موقفنا الصادق وايادينا التي لم تتلوث يوما بالمال الحرام وتلك نقطة قوتنا ..فيما المال الحرام سيكون نقطة ضعف الاحتشاد في ميدان شرعنة المبادرة بمجاميع الناس المكذوب عليهم ..ولا اقول الضالين …

والثورة مستمرة ..

من حائط الكاتب على الفيسبوك