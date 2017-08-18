كنا نتمنى من مجلس النواب..!

يمنات

د. واعد باذيب

كنا نتمنى ان يبقى مجلس النواب جزء من حل لا من اشكال.

كنا نتمنى ان يكون حاضر في المشهد السياسي للسلم والوفاق والمصالحه.

كنا نتمنى ولم اكن اتوقع ان يطير البرلمانيين ليعبروا الحدود وينتظروا لاشهر حتى يقابلوا ولي عهد المملكه .

كنت اتمنى ان تكون الاولويه لهم في زمن الحرب والكوليرا وهم اولياء دم ناخبيهم وجماهيرهم ومنها الى شعبهم.

لناخبيكم ايها الساده الاولويه في تفقد حالات الدمار والموت والجرحى لمصابي الكوليرا للمعوزين بلا مرتبات للمدارس المهدمه للجسور للكهرباء والخدمات للوطن الذي انتظركم.

وان غادرتم لتمثيل ناخبيكم بالخارج فكان يتم بعد استفستاء ناخبيكم ومشورتهم والجلوس معهم …. انتم معبرين عنهم وصوتهم.

كان يمكن اكون نائبا بعد فوزي في ٢٠٠٣ بخورمكسر العدنيه الاصيله لو لم يتم مصادرة نتائج الدائره . وكان ما ذكرت اعلاه سيكون موقفي.

من حائط الكاتب على الفيسبوك