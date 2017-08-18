رونالدو وميسي يتصدران قائمة المرشحين لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

يمنات – متابعات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الأسباني، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الاسباني، جاءا على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2017 .

وقاد رونالدو ريال مدريد لإنجاز غير مسبوق يتمثل في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، كما قاده للتتويج بلقب الدوري الاسباني في الموسم الماضي.

وضمت القائمة ، التي تشمل إجمالي 24 لاعبا ، أيضا من ريال مدريد كلا من داني كارفاخال وتوني كروس ولوكا مودريتش وسيرخيو راموس وكيلور نافاس.

كذلك ضمت القائمة لاعبين من برشلونة على رأسهم النجم ميسي ، إلى جانب أندريس إنييستا ولويس سواريز ، وضمت أيضا النجم البرازيلي نيمار، الذي رحل مؤخرا عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية.

وشملت قائمة المرشحين للجائزة كذلك ، جيانلويجي بوفون ،حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، وأنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني، وروبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، وزميله الحارس مانويل نوير.

ويجرى التصويت لاختيار الفائز مدربو وقادة المنتخبات الوطنية وممثلون عن وسائل الإعلام وروابط المشجعين ، وذلك في حفل الفيفا المقرر في العاصمة البريطانية لندن في 23 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب ، والتي تضم 12 مدربا ، فقد شملت يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني.

وقاد لوف المنتخب الألماني للفوز بكأس القارات في تموز/يوليو الماضي، وكذلك الفوز في كل المباريات التي خاضها حتى الآن بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا .2018

وضمت القائمة أيضا تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل وزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.