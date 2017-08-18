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وصول طائرة شحن لمنظمة الصحة العالمية الى مطار العاصمة صنعاء

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يمنات – صنعاء

وصلت مطار صنعاء الدولي طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية على متنها 18طن من المساعدات الطبية والعلاجية والمستلزمات الصحية.

وحسب وكالة “سبأ” ان مساعدات منظمة الصحة العالمية تتضمن  أدوية وعلاجات ومستلزمات طبية ضرورية نفدت عدد منها من الأسواق والمستشفيات العامة والخاصة والمرافق الصحية جراء الحصار البري والبحري والجوي الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن منذ أكثر من عامين.

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