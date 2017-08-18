وصول طائرة شحن لمنظمة الصحة العالمية الى مطار العاصمة صنعاء

يمنات – صنعاء
وصلت مطار صنعاء الدولي طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية على متنها 18طن من المساعدات الطبية والعلاجية والمستلزمات الصحية.
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يمنات – صنعاء
وصلت مطار صنعاء الدولي طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية على متنها 18طن من المساعدات الطبية والعلاجية والمستلزمات الصحية.
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