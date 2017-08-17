حاشد ﻻ يقطف الا ورد وﻻ يستل حدا إلا ليشرع حقا

يمنات

فارس العليي

صورة لثائر يمني فريد من نوعه خاض معارك نضالية بقدرة وشجاعة نادرة الصدق والثبات، نقاء اليمنيين انت. اختزال لانسان عالمي ينمذج مسيرة جديدة في تاريخ الحرية والعدالة الاجتماعية.

حاشد بما للكلمة من معنى ثوري وقيمة انسانية تواقه للانعتاق من جور الظالمين، انها البذرة التي اينعت في خصابة الموقف الوطني مزهرة في ايكته المباركة..

تباركت ايها الموقف الحاشد في صميم ضوء احلامنا و آمالنا، من نوافذك اشرعت فجر الساحات الثائرة وهطلت قلب المسيرة دماك فأينعت فينا توقا للعزة وسموا للكرامة.

أحمد سيف لكنه ﻻ يقطف الا ورد وﻻ يستل حدا الا ليشرع حقا، من حاشد جئنا فجرا نديا كقطرة على زهر الإقحوان ومنك نتعلم مازلنا ابجديات المواقف العصية، ومنك سنرتل نشيد المفازات فيما خيبات سفلة ومرتزقة النخب السياسة والثقافة تلطخ عار وجوههم خيبة وارثيهم للأبد، احزاب ومكونات وتيارات وتكتلات وضجيج هائل طعنوا خصر البلد من احشاء الداخل الى حدود خوارج الرياض ومدن العالم، اولئك الذين لن يستحقوا ذكرا في حضرتك الشريفة .

ارفع الورد وتناول قدرا منك لتريهم آيات النضال وعلامات الحرية ودلائل الوطنية والتضحية أحمد سيف حاشد بتجلياتها اليمنية باسقة الأنفة وشامخة المقام..

ﻻ اريد ان يبقى بيني وبينك كتابة بائسة كهذه كيما لا توغل في عنادك العنيد كما انه ليس قرارك وحدك ماتفعله الآن…

لأن لدينا مستقبل حافل وﻻ نريد ان تتوه بنا المراكب والمحيط شاسع ومليء بحقارة القراصنة يا سهيل اليماني، لكنك مضيت ولنا هذا العتب المنجرح والطاعن في افئدتنا وانت وحدك هناك تلفت قامة العالم وتحني افتخاره امامك ايها المواقف الصعبة والجديرة..

ماذا سيفعل اللصوص حينما يرحل رب المنزل سوى العبث بمقدراته؟ أقصد ……ﻻ ادري حقا اي قصديات ساحشرها اذ ﻻ ينبغي ان تولد الهزالة من جسارة المواقف التي تفاجئنا بها كل مرة.

فخورون بك وبالطعن الورائي الذي يوغله الفرقاء في ظهر المواقف الشريفة والعظيمة واي ظهر انت يا بطون اليمن العتيقة ضاربة الجذور، ايها اليماني الشهم ولمع عقيقها والذهب .

لا تذهب بعيدا ارجوك لأنهم ﻻ يرجون سوى هذا الذي تفعله .

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