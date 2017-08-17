عناصر القاعدة تحرق سيارة عسكرية بأبين

يمنات – صنعاء

احرقت عناصر من تنظيم القاعدة، الخميس 17 أغسطس/آب 2017، سيارة عسكرية بمحافظة أبين، جنوب البلاد.

و قالت مصادر صحفية ان سيارة خاصة بنقل الماء “بوزة” احرقتها عناصر القاعدة في منطقة أمشعة بمديرية لودر، وسط محافظة أبين.

و أشار أن عناصر القاعدة اخرجوا سائق السيارة بالقوة و قاموا باحراقها بعد رشها بمادة مشتعلة.

و تسيطر عناصر القاعدة على الطرق التي تربط محافظة أبين بالمحافظات المجاورة، و تتواجد بشكل مكثف في مديريات لدور و مودية و الوضيع و أحور و خنفر و المحفد.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا