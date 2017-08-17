الرئيسة / أخبار عاجلة / أبين .. عناصر القاعدة تحرق سيارة لنقل الماء تابعة للواء 115 في منطقة امشعة بمديرية لودر.
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