خذلان “حاشد” وصمة عار

يمنات

عبد السلام الفقيه

زرت اليوم المناضل النائب أحمد سيف حاشد الذي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي داخل مبنى مجلس النواب .. يطالب الحكومة والمجلس السياسي بصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين ووقف التلاعب بأسعار المشتقات النفطية ولن يقطع اضرابه حتى تتحقق هذه المطالب او يموت.

لسنا امام مطلب سياسي أو مشروع شخصي أوهدف حزبي نحن امام مطلب حقوقي يتعلق بكل اليمنيين المتضررين من توقف صرف المرتبات والتلاعب بأسعار المشتقات النفطية.

تحدثت إلى النائب حاشد في زيارتي له عن احتمالات النجاح والفشل في موقفه وحاولت اقناعه بالعدول عن الأمر خوفا على صحته في المقام الأول ولعدم جدوى استجابة السلطة لتحقيق المطالب فكان رده قويا وسريعا، و مما قاله (نحن امام سلطة فاسدة عجزت ان توفر اي من احتياجات الناس في ظل هذه الظروف بل عجزت أن تحقق جزء من وعودها التي التزمت بها أمام البرلمان وفي أولها المرتبات ألم يقل بن حبتور أن صرف المرتبات سيبدأ دون انقطاع وأكد أيضا ان المرتبات المتأخرة ستصرف معها بحيث يستلم الموظف مرتب شهر ونصف شهر من المتأخرات؟ فأين تلك الوعود؟.).

و قال أيضا: (أين موارد الدولة..؟ البنك المركزي لم يعد قبلة لهذه الموارد من الضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها من الموارد فأين تذهب..؟ المواطن يتعرض للنهب من قبل الفاسدين الذين يتلاعبون بأسعار المشتقات النفطية ويعقدون صفقات بالمليارات مستغلين نفوذهم في الإثراء وعلى حساب المواطن المسكين .. سأظل على موقفي و لن أتراجع عنه مهما كانت النتائج).

حاشد لم يذهب الى الرياض ولا الى ابوظبي والا الى غيرهما من العواصم التي قصدها الكثير من أعضاء مجلس النواب للاسترزاق على حساب دماء اليمنيين .. حاشد لم يعرض موقفه للبيع لدى تجار الحروب وأمراء النفط ..انه هنا في صنعاء يقف ضد العدوان ويقف أيضا ضد الفساد والمفسدين .. تعرض للإعتداء من قبل السلطات الأمنية في مايو الماضي عندما خرج الى ميدان التحرير للمطالبة بصرف المرتبات لكن ذلك لم يقلل من عزيمته بل ازداد تمسكا بقضيته التي يقول كل من سمع أو قرأ عنها بأنها عادلة لكن لا أحد يتفاعل معها رغم انها تعنيهم أكثر وضررهم منها أكبر..

خذلاننا لحاشد وصمة عار.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا